Notre-Dame : le parvis de la cathédrale rouvre au public ce dimanche

C’est une nouvelle qui va réjouir le cœur de nombreuses personnes. Treize mois après l’incendie qui a détruit partiellement Notre-Dame de Paris, le diocèse de Paris, la ville de Paris et l’Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale (RNDP) viennent d’annoncer la réouverture du parvis de la cathédrale ce dimanche 31 mai à 15h.

Ils « se félicitent de cette réouverture autorisée par arrêté du Préfet de Police suite à l’avis favorable de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France rendu vendredi 29 mai », détaillent-ils dans un communiqué. Les barrières ont été retirées dans la matinée et Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, la maire de la capitale Anne Hidalgo et le général Georgelin, chargé des travaux, devraient s’y rendre dans l’après-midi.

« Les conditions sanitaires d’une réouverture au public du Parvis de Notre-Dame de Paris et de la rue du Parvis sont réunies. »

Après l’incendie, le parvis et la rue du Parvis ont subi une pollution au plomb qui a entraîné une fermeture immédiate du site. Mais « les opérations de nettoyage coordonnées avec les services du Préfet de Police et de la Préfecture de la région Île-de-France (PRIF) réalisées à plusieurs reprises ont permis de diminuer très fortement les concentrations au plomb ». L’ARS a donc considéré que « les conditions sanitaires d’une réouverture au public du Parvis de Notre-Dame de Paris et de la rue du Parvis sont réunies ».

Reprise progressive du chantier

Pour mémoire, le chantier, suspendu mi-mars en raison de la pandémie de Covid-19, est en train de reprendre très progressivement. Les représentants de l’établissement public semblent toujours déterminés à respecter le calendrier fixé par Emmanuel Macron, à savoir une réouverture de l’édifice en 2024.

Découvrez en images l'avancée des travaux à Notre-Dame :