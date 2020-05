En images : l’album de jeunesse de Karol Wojtyła, le futur saintJean Paul II

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Bébé dans les bras de sa mère dont il sera orphelin à l’âge de 9 ans, enfant de chœur, étudiant en lettres et acteur amateur, séminariste clandestin sous l’occupation allemande, ouvrier, jeune prêtre dans une Pologne sous la chape du régime communiste…

Ces photos de l’album de famille révèlent toutes le même détail dont témoigneront plus tard tous ceux qui ont rencontré le pape Jean Paul II : la force de son regard. Ce même regard si habité et puissant qu’il portait sur tous ceux qui le croisaient, et qui ressentaient alors la même émotion : celle d’être intimement rencontré et aimé. À l’occasion de son 100ème anniversaire de sa naissance, découvrez l’album familial du jeune Karol Wojtyla :

https://www.youtube.com/watch?v=vAX2yGIro5A