Couple : la remarque à faire au moins une fois par jour à son conjoint

« Ce que j’apprécie chez toi, c’est… »

« Nous devrions tous pratiquer le dialogue d’appréciation au moins une fois par jour ! », recommande Guillaume de Brébisson, thérapeute de couple spécialiste de la méthode relationnelle Imago, dans son dernier livre (téléchargeable gratuitement) : Petit guide du confinement réussi en couple (InterEditions). La méthode Imago , mise au point par Harville Hendrix et Helen LaKelly Hunt, tous deux malheureux d’avoir divorcé, s’attache à aider les couples à surmonter les crises, en renouvelant en profondeur leur mode de communication. En dehors des cas de violences conjugales, elle considère les conflits conjugaux comme des occasions de dialogue d’abord, puis de croissance et de changement. Le terme « imago », conceptualisé par le psychiatre Carl Jung, fait référence à tous les souvenirs visuels, sensoriels et émotionnels, plaisants ou douloureux, profondément imprimés dans notre inconscient depuis notre enfance et qui déterminent la manière dont nous vivons nos relations interpersonnelles et notamment amoureuses.

Qu’est-ce que le dialogue d’appréciation ? Il s’agit tout simplement de dire à son conjoint ce qu’on apprécie chez lui. Réflexe qu’un couple avait peut-être du temps de sa préparation au mariage ou dans les premières années de vie commune mais qui s’estompe avec le temps. « Nous avons tendance à penser que notre aimé « sait » ce qu’on pense de positif à son égard », constate Guillaume de Brébisson. Mais c’est faux ! En outre, cela fait du bien de recevoir une appréciation pertinente de la part de la personne qui partage son quotidien. Il suffit de se lancer, au moins une fois par jour selon le thérapeute, en commençant ainsi : « Ce que j’apprécie chez toi, c’est… ». « Plus vous donnez de la place à ce qui va bien dans votre vie, et moins ce qui va mal a de l’espace pour se manifester, précise-t-il. La meilleure façon d’éliminer les conflits, c’est encore de se dire que l’on s’aime. »

Selon le protocole très précis établi par la méthode relationnelle Imago, le dialogue d’appréciation se pratique de la façon suivante :

Elle : « J’aimerais faire un dialogue d’appréciation. Es-tu disponible ? »

Lui : « Oui, je suis disponible, et je suis d’accord pour participer à un dialogue d’appréciation. »

Elle: « Ce que j’apprécie chez toi, c’est… »

Lui : « Je t’entends me dire que ce tu apprécies chez moi, c’est… T’ai-je bien entendu ? »

Elle: « Oui. Et quand tu fais ça, je me sens… »

Lui: « Je t’entends me dire que quand je suis comme ça, ça te fait te sentir… T’ai-je bien entendu ? »

Elle: « Oui, et ce que ce sentiment m’évoque de mon passé (ou de mon enfance), c’est… »

Lui: « Je t’entends me dire que de ressentir ça, ça t’évoque de ton passé que… T’ai-je bien entendu ? »

Elle: « Tu m’as bien entendu. »

Lui: « Si je résume ce que j’ai entendu, ce que tu apprécies chez moi c’est… Ça te fait te sentir… Et ça t’évoque de ton passé… T’ai-je bien entendu ? »

Lorsque le résumé est terminé, les rôles sont échangés.