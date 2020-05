La croix du pic Saint-Loup, emblème du Languedoc, vandalisée

Un lieu « emblématique »

Elle dominait le pic Saint-Loup, un lieu cher aux Montpelliérains et aux Bitterois. À Cazevieille (Hérault), la croix en fer du pic Saint-Loup qui surplombe à 628 mètres d’altitude le massif des Cévennes a été retrouvée sciée en deux lundi 11 mai. Les vandales l’ont abîmée de telle sorte que sa partie supérieure se balance à présent dans le vide. Son socle a également été taggué. Ce n’est pas la première fois qu’un acte de ce type est perpétré puisque le crucifix de 900 kg et haut de 9,50 mètres avait déjà été vandalisé en 1989. Le Conseil général l’avait alors réédifié par hélicoptère en dix jours à peine. L’accès au site est pour le moment interdit au public.

La croix de fer, érigée en 1911, succédait à une simple croix de bois plantée sur le piton. « C’est un lieu emblématique pour les habitants de l’Hérault et tout le bassin montpelliérain parce qu’il est visible de partout », souligne auprès d’Aleteia le père Michel Plagniol, recteur-archiprêtre de la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier. « On le voit depuis la plaine littorale de Montpellier. Beaucoup de gens y vont en promenade et font l’ascension du pic ». Symbole du Languedoc, le sommet, qui domine côté sud, continuait également à attirer quelques pèlerins.

La Saint Joseph y a été fêtée régulièrement le 19 mars, relate le quotidien Midi Libre. Selon l’abbé Cyril Bezzina, prêtre du diocèse, le sommet du pic Saint-Loup reste un petit lieu de pèlerinage. Des messes sont encore célébrées occasionnellement dans la petite chapelle Saint-Joseph, située légèrement en contrebas, et chaque année, au mois de mai, l’UNP 34, l’Union nationale des parachutistes de l’Hérault, s’y retrouve pour des commémorations laïques et militaires.