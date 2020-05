“N’ayons pas peur!”, le fil rouge du prochain album de Vianney

Après un an d’absence, voici le moment de la délivrance de son nouvel album. Pour l’occasion, le chanteur dévoile le 7 mai l’un de ses titres phares : “N’attendons pas”, écrit et travaillé bien avant la période du confinement. Nous le savons catholique et surtout soucieux de mettre à profit chaque minute qui passe. C’est ainsi, sans doute, qu’il faut lire les paroles de cette nouvelle chanson de l’artiste de 29 ans quand il évoque le Paradis vers lequel nous n’avons pas de marches mais la vie directement là.

La pochette réalisée pour le titre, jaune soleil avec un logo fait de vert et de rouge, — entre passion et espérance? — donne le ton de l’énergie avec laquelle Vianney chante toujours.

Son message n’est cependant pas seulement là pour motiver les troupes, mais aussi et surtout pour nous aider à vouloir nous tenir droit dans la vie, c’est à dire de ne pas vivre dans la crainte. Dans une interview accordée au Parisien, Vianney souligne la grande proximité des messages de son album avec l’actualité. Et à propos du seul titre qu’il dévoile, il s’agit pour lui “d’une chanson qui va donner le grand thème de l’album : N’ayons pas peur!, nous sommes vivants dans l’imprévu!”.

S’il a pu arriver à propos au regard des événements actuels, c’est aussi à cause d’un moment de pause dans sa vie qu’il a dû prendre pour éviter les ravages du burn-out. “Je reviens parce que j’ai des choses à dire, j’ai fait un voyage et j’ai envie de le raconter. Ma seule certitude est que je prépare cet album comme si c’était le dernier de ma vie.” Ce moment de retraite nécessaire, après son succès fulgurant, le fait revenir plus plein de l’essentiel et de nouvelles inspirations.