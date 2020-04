Une prière spéciale pour fiancés confinés

Seigneur, Toi qui es source de tout amour,

Tu as fait naître en nos cœurs le désir de nous donner l’un à l’autre, pour toute notre vie.

En ce temps d’incertitude, nous te remettons notre projet de mariage :

accueille notre déception et aussi notre inquiétude.

Rappelle-nous que tu es le Dieu fidèle et que tu ne nous abandonnes jamais.

Ne permets pas que l’amertume ou le découragement nous paralysent

mais transforme l’attente en faisant grandir notre désir de nous donner.

Viens remplir de Ta Présence ce temps d’attente ;

Viens purifier notre amour, en nous libérant de nos égoïsmes et de nos impatiences ;

Viens le vivifier, en nous donnant de contempler Ton Visage dans l’être aimé ;

Viens habiter nos cœurs, Toi qui veux demeurer en nous et apporter la consolation.

Que ce temps de l’attente soit pour nous l’occasion de renouveler notre confiance,

Qu’il nous invite à renforcer notre attention l’un à l’autre,

Qu’il nous laisse entrevoir sans peur nos fragilités et les déposer devant Toi.

Que l’engagement que nous nous apprêtons à prendre mûrisse en vérité,

Et que ce chemin imprévu nous conduise, ensemble, vers Toi,

Sûrs que Tu seras toujours là, à nos côtés. Amen.