Lecture et confinement : dix livres pour plonger dans l’histoire

1 La Guerre des Gaules

Flammarion

Depuis mon bureau, où je contemple à mon aise les tours de la cathédrale de Chartres, voici, pour vous, lecteurs d’Aleteia, une sélection d’ouvrages historiques où vous trouverez sûrement le miel d’abondantes réflexions et un authentique plaisir de lire.

En histoire ancienne, quoi de mieux que de revenir directement aux sources de la France, et d’ouvrir La Guerre des Gaules, de César. Loin du souvenir rébarbatif de vos versions latines, prenez le livre à la première page et suivez le conquérant romain sur les antiques chemins notre patrie. Si vous avez du cœur, il battra rapidement au récit des marches et des contre-marches, des batailles, des ralliements et des trahisons, des folles espérances, des victoires et des défaites. C’est peu de notre âme qui revivra sous vos yeux. Je vous conseille l’édition des Belles Lettres, en deux volumes, car la traduction y est très vivante et accompagnée d’utiles notes de bas de page donnant des détails historiques et géographiques qui augmentent encore la saveur du texte.

2 Jeanne d’Arc

Pluriel

En histoire médiévale, parce que cette année est celle du centenaire de sa canonisation, il faut absolument lire la biographie de Jeanne d’Arc publiée par Régine Pernoud et Marie-Véronique Clin aux éditions Fayard, rééditée en format poche en 2011. Outre une histoire suivie et admirablement écrite de la vie de notre héroïne nationale, l’ouvrage est agrémenté de très nombreuses biographies sur tous les compagnons de cette épopée. En refermant le livre, vous ne connaîtrez pas seulement mieux cette grande sainte que tout le monde cite en ignorant la réalité de son existence, vous aurez aussi une vision d’ensemble sur la France de ce début de XVe siècle.

3 Les croisades et les Normands

En histoire médiévale toujours, remontons un peu en arrière. Ma mémoire traîne dans le fatras de mes anciennes lectures, et je pense pour vous, avec une émotion particulière, à deux ouvrages qui se complètent parfaitement, L’Histoire des croisades, de Jean Richard, publiée chez Fayard en 1996, rééditée en poche en 2012, et celle des Empires normands d’Orient, de Pierre Aubé, publiée chez Perrin, dans la collection Tempus pour l’édition de 2006. Du IXe au XIVe siècle, entre Occident et Orient, toute l’histoire de la chrétienté se dévoilera, dans sa limpidité, avec ses gloires et ses limites, loin du livre noir et du livre d’or. Il faut lire ces ouvrages passionnants pour parler, ensuite, avec intelligence, des croisades et de ce Moyen Âge méconnu.

4 Les Guerres de religion

Pygmalion

Franchissons les siècles, et nous voici en pleines guerres de religion. Il est délicat, ici, de conseiller un ouvrage grand public, fruit de la réflexion d’un universitaire. Le sujet est complexe et encore soumis aux passions. Alors, délibérément, je quitte le champ de l’Université pour celui des « historiens du dimanche », et je vous conseille la réédition en 2010, chez Pygmalion, en un seul volume, des biographies des Valois de François Ier à Henri III, par Georges Bordonove. La plume est alerte, comme toujours chez Bordonove, et une certaine objectivité est respectée par l’auteur dans ce thème difficile. Par la vie et l’œuvre de nos rois, vous traverserez, avec un certain panache, les épisodes sombres des guerres de religion.

5 Le Grand Siècle des saints

Fayard

Pour le Grand Siècle, fort heureusement, nous avons sous la main un auteur hors du commun, avec François Bluche, dont le Louis XIV, publié chez Fayard, demeure l’incontournable pour connaître le XVIIe siècle et le règne du Grand roi. Pour une vision plus large de ce XVIIe qu’on appela « Le siècle des saints », il faut absolument lire Le Grand règne, recueil regroupant quatre ouvrages de François Bluche ; La vie quotidienne au temps de Louis XIV, Louis XIV, Louis XIV vous parle, Le « mécénat » de Louis XIV. Publiée en 2006, cette somme se lit avec plaisir, tant son érudition est servie par une plume agréable et dépouillée des lourdeurs d’un appareil de notes rejeté en fin d’ouvrage.

6 Sur les origines de la Révolution

Gallimard

Faisons encore un petit bond et abordons la Révolution française. Sur elle, tout a été écrit ou presque, et j’ai quelque scrupule à vous proposer un ouvrage de référence. Il me vient alors à l’idée de vous conseiller la lecture d’un livre fouillé sur un aspect peu abordé de la Révolution, celui de ses origines religieuses et celui du jansénisme. Pour cela, lisez de Catherine Maire, publié chez Gallimard en 1998, De la cause de Dieu à la cause de la Nation, le jansénisme au XVIIIe siècle. À la suite de cette grande historienne, vous plongerez dans un autre XVIIIe siècle ; non pas celui des philosophes, mais celui d’une chrétienté en mutation, déchirée, où se mêle le religieux et le politique, et de laquelle sortira la Révolution de 1789.

7 Un autre XIXe siècle

Perrin

Les bouleversements de la Révolution et de l’Empire franchis à grands pas, je me retrouve avec vous dans le calme trompeur du XIXe siècle et me demande ce que je pourrais vous conseiller, alors que la jeunesse de ce temps, elle-même, confessait son ennui lorsqu’elle comparait son existence à celle de ses grands anciens d’Austerlitz ou de la Moskowa. Qu’à cela ne tienne, je ne parlerai pas de guerre, ni de révolutions, et je vous emmène vers un prince en exil, dont la pensée, tout imprégnée de christianisme, ne cessa jamais de se tourner vers la France. Là aussi, c’est un autre XIXe siècle qui s’ouvre à vous, avec ce livre de Daniel de Montplaisir, Le Comte de Chambord, dernier roi de France, publié chez Perrin en 2008, et qui donne un autre éclairage sur la vie politique française et européenne de ce temps, en s’appuyant largement sur des archives découvertes au début du XXIe siècle.

8 Un pape du XXe siècle

Artège

Voici le dernier siècle. J’ai de nouveau quelque peine à vous conseiller des livres, alors que les passions sont si vives, alors que tout ou presque a déjà été dit. Puisque le pape François a décidé d’ouvrir les archives secrètes du Vatican correspondant au temps de son pontificat, c’est vers Pie XII que mes derniers regards se tournent et je vous conseille la biographie que lui consacra Andrea Tornielli et que publièrent les éditions Tempora en 2009. C’est sans doute, pour le néophyte, la plus complète et la plus accessible des biographies au sujet de ce pape méconnu et calomnié. Vous n’y revivrez pas que la vie du pontife, mais surtout toute son œuvre publique, comme nonce apostolique sous Benoît XV, secrétaire d’État sous Pie XI, puis comme pape. Là encore, c’est tout le XXe siècle avec ses crises politiques et sociales qui se dévoilera devant vous, mais avec d’autres lunettes, celles du successeur de Pierre.

À qui s’adresser ?

Je referme ici ma bibliothèque et je me demande où pourrez-vous bien trouver ces livres, et d’autres que peut-être la flânerie vous donnera le désir de lire. Comment faire en évitant Amazon ? La Procure, ne l’oubliez pas, livre toujours. Par ailleurs, si vous souhaitez soutenir les libraires indépendants n’ayant pas cessé leurs activités de livraison pendant le confinement, rendez-vous sur les sites qui les regroupent, comme, par exemple, le site de libraires bibliophiles www.livre-rare-book.com. Enfin, si la Poste ne livre plus chez vous, il vous reste les ressources en ligne. Je vous conseille alors la bibliothèque en ligne de la BNF, Gallica, où vous retrouverez, avec plaisir, des milliers d’ouvrages historiques de toutes les époques, au point presque de rester confiné chez vous, pour peu qu’on vous laisse lire.