Bangladesh : lancement d’un fonds de soutien chrétien aux populations pauvres

Alors que de nombreuses entreprises européennes de prêt-à-porter ont annulé plus de 3 milliards de dollars de commandes, de nombreux ouvriers bangladais, qui sont employés habituellement à la journée, se retrouvent impayés, compliquant grandement leur quotidien. En effet, le Bangladesh a renforcé ses mesures de confinement, n’autorisant que les déplacements indispensables et plongeant dans une situation de grande précarité une immense partie de sa population qui ne peut télétravailler. À ce jour, plus de 3.000 personnes sont infectées et le Bangladesh comptait 101 morts au 20 avril.

L’église locale de Dhaka a donc ouvert un fonds spécial pour les catholiques, afin d’alerter la communauté au cours des prochaines semaines alors que la situation risque d’empirer. L’archevêque de Dhaka, le cardinal Patrick D’Rozario, président de la Conférence épiscopale du Bangladesh (CBCB), a lancé un appel à tous les prêtres, fidèles, supérieurs de communautés et responsables d’associations chrétiennes.

« Responsabilité chrétienne »



« Nombreux seront ceux qui souffriront de la faim et risqueront d’en mourir », a déclaré le haut prélat. L’objectif est alors de distribuer de la nourriture, des médicaments ainsi que des fonds financiers afin de « répondre à cette situation difficile ». Le cardinal D’Rozario n’a pas hésité à rappeler qu’il relève de la « responsabilité chrétienne » la plus évidente que d’aider ces populations, en premier lieu les enfants, personnes âgées et journaliers.

Chaque soutien apporté ajoute une pierre à l’édifice, y compris « notre prière sincère, des sacrifices » dans la vie quotidienne ou encore « un soutien financier » a souligné le président de la CBCB.

Les efforts ont déjà commencé à payer : Jyoti Gomes, le directeur de la Caritas de Dhaka, a expliqué à l’agence Fides qu’ils avaient « déjà remis à quelque 650 familles catholiques nécessiteuses la somme de 3.000 takas bengalais, (soit 33 euros), pour acheter de la nourriture« . Toutefois, l’objectif n’est pas encore atteint : au total, 6.500 familles doivent être aidées dans l’archidiocèse de Dhaka, qui compte 26 paroisses.

