Voici comment célébrer, à la maison, le lundi 20 avril 2020

Avec le concours de la revue Magnificat.

Mode d’emploi :

* * *

LUNDI DE LA 2E SEMAINE DE PÂQUES

Célébration de la Parole

Sur le Christ ressuscité le mal et la mort n’ont plus aucun pouvoir.

* * *

Tous sont assis.

Celui qui guide la célébration prend la parole :

Oui, frères et sœurs,

sur le Christ ressuscité

le mal et la mort n’ont plus aucun pouvoir.

C’est forts de cette certitude

que, tout remplis de la joie pascale,

nous entrons dans cette célébration

de la parole.

Certes, en ces temps d’épreuve,

notre joie est teintée d’une profonde gravité.

Mais elle n’en demeure pas moins bien réelle.

Car nous savons que la lumière du Ressuscité brille sur nous.

Les puissances du mal et de la mort

n’ont pas le pouvoir de nous arracher, à nouveau,

à celui qui nous a rachetés au prix de son sang.

Rien, jamais, ne pourra nous séparer de l’amour du Christ.

Par le baptême, il nous a fait renaître de l’eau et de l’Esprit

et il a mis dans nos cœur son esprit filial,

nous ouvrant droit à son propre héritage de gloire.

Telle est l’Espérance qui, même dans les pires tribulations,

entretient en nos cœur une profonde joie.

Et cette joie, frères et sœurs,

il n’est plus au pouvoir du Prince de ce monde

de nous la ravir.

Pause

Ô Jésus, voici que nous sommes empêchés

de célébrer ta résurrection

en perpétuant en ce jour l’offrande de ta vie,

par la célébration de l’Eucharistie :

plus que jamais, tu nous demandes de l’actualiser,

en nous aimant les uns les autres

comme tu nous as aimés.

Après 3 mn de silence, tous lèvent et se signent en disant :

℣. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

Celui qui guide la célébration poursuit :

Pour nous préparer à accueillir la parole de Dieu

et pour qu’elle nous guérisse,

nous nous reconnaissons pécheurs.

On dit ensuite le rite pénitentiel :

℣. Seigneur, accorde-nous ton pardon.

℟. Nous avons péché contre toi.

℣. Montre-nous ta miséricorde.

℟. Et nous serons sauvés.

℣. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.

℟. Amen.

On dit ou on chante :

℣. Seigneur, prends pitié.

℟. Seigneur, prends pitié.

℣. Ô Christ, prends pitié

℟. Ô Christ, prends pitié

℣. Seigneur, prends pitié.

℟. Seigneur, prends pitié.

Celui qui guide dit la prière d’ouverture :

Dieu éternel et tout-puissant,

Toi que nous pouvons déjà appeler notre Père,

Fais grandir en nos cœur l’esprit filial,

Afin que nous soyons capable

D’entrer un jour dans l’héritage qui nous est promis.

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur.

℟. Amen

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 4, 23-31)

En ces jours-là,

lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés,

ils se rendirent auprès des leurs

et rapportèrent tout ce que les grands prêtres

et les anciens leur avaient dit.

Après avoir écouté, tous, d’un même cœur,

élevèrent leur voix vers Dieu en disant :

« Maître, toi, tu as fait le ciel et la terre

et la mer et tout ce qu’ils renferment.

Par l’Esprit Saint,

tu as mis dans la bouche de notre père David, ton serviteur,

les paroles que voici :

Pourquoi ce tumulte des nations,

ce vain murmure des peuples ?

Les rois de la terre se sont dressés,

les chefs se sont ligués entre eux

contre le Seigneur et contre son Christ ?

Et c’est vrai : dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate,

avec les nations et le peuple d’Israël,

se sont ligués contre Jésus, ton Saint, ton Serviteur,

le Christ à qui tu as donné l’onction ;

ils ont fait tout ce que tu avais décidé d’avance

dans ta puissance et selon ton dessein.

Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces :

donne à ceux qui te servent

de dire ta parole avec une totale assurance.

Étends donc ta main pour que se produisent guérisons,

signes et prodiges,

par le nom de Jésus, ton Saint, ton Serviteur. »

Quand ils eurent fini de prier,

le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler,

ils furent tous remplis du Saint-Esprit

et ils disaient la parole de Dieu avec assurance.