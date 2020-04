Ce mardi 14 avril, entre 14h et 15h, il était possible de suivre sur les réseaux sociaux une nouvelle initiative de la Nuit du Bien commun: le live-dons, une levée de fonds virtuelle. Pendant une heure, Nagui, l’animateur vedette et ici bénévole, a su mettre en valeur et donner la parole à six associations qui s’engagent au quotidien pour les autres, quelle que soit la période, mais encore plus peut-être au temps du coronavirus.

L’Ordre de Malte, SOS Amitiés, la Fondation Caritas France, la Fondation des Hôpitaux de Paris, Clubhouse France (pour les personnes atteintes de troubles psychiques) et la Fondation pour la Recherche Médicale, toutes ont pu raconter leurs actions, leurs besoins et mobiliser les internautes confinés grâce au hastag #changeladonne. « Des associations choisies car elles sont en rapport avec les thématiques les plus prioritaires du moment, et aident les gens qui sont en première ligne contre le virus», explique à Aleteia Stanislas Billot de Lochner, l’un des organisateurs. L’ensemble des dons collectés sera réparti équitablement entre les six organisations caritatives