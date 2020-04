Avouez que vous n’aviez jamais vu la célèbre Cène de Léonard de Vinci de cette manière. Une image qui circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux détourne avec humour le célèbre tableau du maître italien, qui représente le dernier repas que le Christ partage avec ses apôtres, avant son départ pour le jardin des oliviers.

Le spectateur est comme face à un écran d’ordinateur. Jésus, habillé de rouge et de bleu, est seul à table, et la Cène a lieu via Zoom, un service de conférence à distance. Les disciples ne sont présents que virtuellement, représentés par la série de petites icônes en haut de l’image. En ce temps de confinement où l’exercice de la foi s’appuie beaucoup sur les outils virtuels, et à l’aube de la Semaine sainte, cette image prête évidemment à sourire. Décidément, les chrétiens ne manquent pas d’imagination.