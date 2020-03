Pensez dès aujourd’hui à vous procurer votre cierge pascal !

Allumé au début de la Vigile pascale, le grand cierge pascal symbolise le Christ, Lumière du monde, vainqueur de la mort par sa résurrection. Il brûle ensuite pendant tout le Temps pascal. Il est aussi allumé durant les baptêmes pour rappeler que le baptisé reçoit sa vie du Christ ressuscité. Présent également aux obsèques, il rappelle le baptême et manifeste la vie éternelle. Au cours de la liturgie pascale, un grand cierge est remis à chaque communauté.

Pensez dès maintenant à commander en ligne votre cierge pascal, pour pouvoir le mettre ensuite dans votre coin prière. Attention, les délais de livraison peuvent être plus longs que d’habitude, à cause du Covid-19. N’oubliez pas de commander également des petits cierges individuels, blancs, pour chacun des membres de votre famille. À l’arrivé du colis, portez le paquet avec des gants et si possible attendez un ou deux jours pour l’ouvrir, toujours avec des gants. Il est fortement conseillé de le désinfecter ensuite à l’eau de javel ou à l’alcool et de faire de même délicatement avec chaque cierge.

Décorer son cierge

Différents symboles doivent figurer sur le cierge pascal. Au centre, la croix, au-dessus l’alpha et au-dessous l’oméga signifiant que le Christ est le commencement et la fin de toute chose. Entre les branches de la croix, les quatre chiffres de l’année sont inscrits. Enfin, les cinq plaies du Christ sont représentées au moyen de grains d’encens plantés dans la cire.

Outre ces symboles, si vous voulez, vous pouvez ajouter sur votre cierge l’agneau immolé, l’arbre de vie, le feu ou encore les vertus théologales, en s’inspirant d’enluminures ou d’autres symboles liturgiques. Vous pouvez décorer votre grand cierge avec de la peinture acrylique. Créez d’abord la décoration complète sur un papier. Cela servira de modèle. Sur le carton fin ou un bout de papier, dessinez les symboles et découpez-les. Posez les motifs sur le cierge et faites le tour en gravant légèrement avec une épingle ou aiguille (cette technique est utilisée par les iconographes pour dessiner les motifs sur leur planche). Peignez et coloriez ensuite à l’acrylique les symboles sur le cierge et faites-le sécher.