Allez les soignants ! Les initiatives des Français pour soutenir ceux qui sont au front

« Nous sommes en guerre », a répété à l’envi Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée le 16 mars dernier. Et qui dit guerre dit certaines personnes sur le front, et d’autres à l’arrière. Sur le front, en première ligne, on peut citer les soignants, les aumôniers d’hôpitaux, mais aussi les commerçants, les chauffeurs de bus, bref, tout ceux que leur mission met directement au contact des autres, au risque de contracter le virus.

Et à l’arrière, les initiatives se multiplient pour soutenir ces guerriers qui forcent l’admiration générale, et en particulier les soignants. Chaque soir, à 20 heures, des milliers de Français reconnaissants les applaudissent depuis leurs fenêtres, quand d’autres leur font des courses, laissent des petites surprises devant leurs portes d’entrée, leur préparent des repas ou mettent à disposition leurs imprimantes 3D pour confectionner des masques. De belles initiatives qui sont souvent relayées sur les réseaux sociaux, comme en témoignent les deux tweets suivants.

Sur Instagram, une chaîne de solidarité gourmande pour les soignants a vu le jour avec le hashtag #restezauxfourneaux. Des pâtissiers amateurs confinés peuvent ainsi préparer de bons plats à l’intention des soignants. Une manière à leur niveau de partager un savoir-faire et d’en faire profiter ceux qui sont au front.

Sur Twitter, un soignant fervent supporter de l’OM publie la photographie d’un masque avec le logo du club marseillais apposé sur le masque qu’une de ses collègues lui a offert. Et même s’il n’est pas aux normes, le geste semble lui avoir fait très plaisir. Un peu plus loin, c’est le dessin d’une fillette avec ces mots, « Merci l’hôpital, on vous encourage », qui est publié sur Twitter par sa mère. Des initiatives qui montrent que même au milieu des difficultés, l’être humain a bien des ressources.