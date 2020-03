Confinement : ces grands parents plus proches que jamais de leurs petits-enfants

Coups de fil quotidiens, réunions familiales en visioconférence, mais aussi chorale, lectures aux plus jeunes ou cours de français à distance, les familles ne manquent pas d’imagination pour laisser une place aux grands-parents dans leur quotidien chamboulé, tout en profitant de ces quelques instants de répit pour souffler ou travailler. « Le lien avec mes petits-enfants reste inchangé, je pense tous les jours à eux, confinement ou pas, mais ce qui est différent, c’est notre manière de leur manifester cet attachement », confie Anne, jeune grand-mère de six petits-enfants, très active sur le WhatsApp familial depuis le début du confinement. « Paradoxalement, notre proximité est plus forte en ce moment, on s’appelle bien plus souvent que d’habitude ! ».

Même son de cloche dans la famille de Bérengère : « On s’appelle par WhatsApp vidéo tous les deux jours. Hier, ma mère a fait de la gym avec mon aînée pendant que je m’occupais de son petit frère. On montre les dessins, les peintures, et on filme beaucoup. Une manière de partager les progrès des enfants pour tout ce qui est langage, motricité… On communique beaucoup plus ! ».

Des grands-parents très investis

Au-delà des photos et des vidéos, certains grands-parents donnent de leur temps et de leur énergie pour se rapprocher de leurs petits-enfants et rendre service aux parents. Ainsi, Christine, confinée à Pau tandis que ses petits-enfants sont à Paris et Toulouse, a rendez-vous tous les jours à 14 heures avec eux, en visioconférence, pour leur raconter des histoires. Les enfants, âgés de 2 à 6 ans, attendent ce coup de fil comme le Messie. Et pendant trois quart d’heure, elle leur lit à distance des livres, en leur montrant les images. « Ils sont sur le canapé, l’aîné tient le téléphone, et ils ne bougent pas ! ». Bien que ce soit très souvent la même histoire plébiscitée tous les jours, à savoir « La famille Cochon », elle ne se lasse pas : « J’adore raconter des histoires et c’est l’occasion de les avoir tous les jours », explique-t-elle.

D’autres grands-parents sont plutôt adeptes des jeux à distance, comme le Scrabble Go, Deux minutes ensemble ! ou la bataille navale. D’autres encore ont la fibre pédagogique et aident aux devoirs. En donnant des cours de français, de latin ou de mathématiques, en accompagnant la lecture des plus jeunes, ou encore en faisant des dictées. Enfin les plus artistes partagent également leur talent, en donnant des cours de dessin ou en organisant des chorales familiales. Chez Sixtine, confinée à Lyon avec son mari et ses trois filles, « on se retrouve tous sur Skype ou Messenger et on chante ensemble! ».