VIDEO. « Que faites-vous quand on dit du mal de vous ? »

« Garder le silence » dans certaines situations

« Derrière chaque commérage, se cache le diable », a regretté le pape François ce vendredi 27 mars, au début de son homélie à Sainte-Marthe. Comme tous les matins depuis le début du confinement, la messe célébrée par le Souverain pontife était retransmise en direct par les médias du Vatican.

Ce matin, le Pape a débuté son homélie par le commentaire d’un passage du livre de la Sagesse (Sg 2,1a.12-22), à propos du regard de Dieu sur le juste, face aux impies qui le persécutent. Il nous a invité à suivre l’exemple du Christ, qui nous a montré comment « garder le silence » dans certaines situations, pour éviter les bavardages. « Cela vaut également pour les petits commérages du quotidien, quand l’un de nous entend quelqu’un dire du mal contre lui, et qu’il se tait, qu’il souffre et qu’il tolère ». « Face aux commérages, il faut avoir le courage de garder le silence », a insisté le pape François. En ce temps d’épreuve et de Carême, le chrétien doit demander la force de “subir les tentations du bavardage”, a conclu le chef de l’Église catholique.

Ce soir, bénédiction « à la ville et au monde »

Ce soir, le pape François aura une nouvelle fois l’occasion de s’exprimer devant les fidèles. A l’occasion d’une veillée de prière exceptionnelle qu’il célèbrera depuis le parvis de la place Saint-Pierre, le Souverain pontife donnera la bénédiction « Urbi et orbi », à laquelle sera jointe la possibilité de recevoir l’indulgence plénière. Cette cérémonie est à suivre en direct sur Aleteia.