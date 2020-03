Coronavirus : le Pape donnera exceptionnellement la bénédiction Urbi et orbi ce vendredi le 27 mars

« Nous écouterons la Parole de Dieu, nous élèverons notre supplication, nous adorerons le Saint-Sacrement, avec lequel je donnerai à la fin la bénédiction Urbi et Orbi, à laquelle sera attachée la possibilité de recevoir l’indulgence plénière », a-t’il-annoncé.

Face à la pandémie du coronavirus, nous sommes appelés à répondre par « l’universalité de la prière, de la compassion et de la tendresse ». C’est l’appel du pape François à la fin de la prière mariale de ce dimanche, qui a annoncé un temps de prière ce vendredi 27 mars à 18h sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. La Place Saint-Pierre sera vide, mais le Souverain pontife invite tout le monde à s’y associer grâce aux médias : cette célébration sera retransmise à la radio, à la télévision et sur internet. Il sera également possible de recevoir l’indulgence plénière.

Cette initiative est tout à fait exceptionnelle, la bénédiction Urbi et Orbi n’étant normalement prononcée qu’à Noël, à Pâques et lors de l’élection d’un nouveau Souverain pontife.

« Restons unis. Faisons sentir notre proximité pour les personnes les plus seules et les plus éprouvées. Notre proximité pour les médecins, les opérateurs de santé, les infirmiers et infirmières, les volontaires… Notre proximité pour les autorités qui doivent prendre des mesures difficiles, mais pour notre bien. Notre proximité aux policiers, aux soldats qui cherchent à maintenir l’ordre sur la route, pour que s’accomplissent les choses que le gouvernement demande de faire pour le bien de nous tous. Proximité à tous», a rajouté le Pape.