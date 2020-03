Le successeur de Pierre a offert cette célébration pour les Filles de la Charité. Les religieuses de cette congrégation instituée en 1633 par saint Vincent de Paul servent le dispensaire de la Maison Sainte-Marthe depuis 1922. À l’origine, cette structure était destinée à venir en aide aux enfants pauvres. « Je voudrais offrir aujourd’hui la messe [pour ces religieuses], pour la Congrégation qui travaille toujours avec les malades, les plus pauvres, comme ici depuis 98 ans, et pour toutes les sœurs qui travaillent en ce moment pour soigner les malades et risquer leur vie et donner la vie », a déclaré le pape François au début de la messe.

Ces religieuses, dont la formation avait été confiée à l’origine à Louise de Marillac, se consacrent au service des malades et au service corporel et spirituel des pauvres. Au cours de la messe, le pontife a invité les religieuses présentes pour la messe dans la chapelle du Saint-Esprit, au rez-de-chaussée de la Résidence Sainte-Marthe, à renouveler leurs vœux religieux. Lorsqu’elles sont entrées dans la Compagnie des Filles de la Charité, celles-ci se sont engagées à vivre la pauvreté, la chasteté et l’obéissance.

« Nous sommes face au mystère »