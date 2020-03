La prière de communion spirituelle dite chaque matin par le pape François

En réponse aux questions de nombreux croyants du monde entier comment se joindre à l’Eucharistie sans pouvoir y assister – autrement dit comment être en communion spirituelle sans pouvoir être en communion sacramentelle – le Souverain pontife lors de la messe matinale du 19 mars a partagé une belle prière de communion spirituelle pourtant très peu connue.

Elle est attribuée au cardinal Merry del Val (1865-1930) diplomate espagnol du Saint Siège béatifié 1953, auteur entre autres de la fameuse Litanie de l’humilité chère à Mère Teresa. Proche dans l’esprit de la prière de saint Alphonse-Marie de Liguori (1696-1787) voici celle du cardinal espagnol récitée par le pape François tous les matins :

« À tes pieds, ô mon Jésus,

je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme

dans son néant et Ta sainte présence.

Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour,

désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre.

En attente du bonheur de la communion sacramentelle,

je veux te posséder en esprit.

Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort.

Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort.

Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. »