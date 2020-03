Une chrétienne retrouvée assassinée dans le sud-est de la Turquie

Soixante-dix jours après sa disparition, le corps de Şimoni Diril, une chrétienne chaldéenne catholique (de tradition orientale syriaque) a été retrouvé ce 20 mars en Turquie . Avec son mari, Hurmuz Diril, le couple avait été enlevé le 11 janvier dernier dans le village de Mehr, dans la province de Sirnak (sud-est de la Turquie) où il résidait. Le corps de la femme a été découvert dans une rivière près de son village. Son mari est toujours porté disparu.

Selon l’agence de presse indépendante AINA qui fournit des analyses sur les questions liées à l’Assyrie (région qui s’étend sur la totalité ou sur une partie de pays comme la Turquie, l’Irak, la Syrie, le Liban, la et l’Iran), un témoin a déclaré que dans l’après-midi du 11 janvier, un groupe de personnes avait emmené Hurmuz Diril et son épouse Şimoni de leur domicile et les avait conduits vers une destination inconnue. Leur fils, Remzi Diri, prêtre de l’Église catholique chaldéenne d’Istanbul, venu rendre visite à ses parents le 12 janvier, avait trouvé la maison vide. Hurmuz Diril et sa femme étaient revenus à Mehr il y a une dizaine d’années pour vivre à nouveau dans leur village d’origine. Derniers habitants chrétiens du village, ils avaient rejeté à plusieurs reprises les demandes des autorités turques d’abandonner la région.