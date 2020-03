Ces prêtres italiens ont donné leur vie pour leurs frères dans les hôpitaux

Eux soignent les cœurs et les âmes et prennent soin de ceux qui ont besoin de soutien dans la foi. Eux, ce sont les prêtres, curés de paroisses, accompagnateurs de jeunes, aumôniers d’hôpitaux. Le journal Avvenire a publié le 18 mars la liste des prêtres italiens de différents diocèses du pays décédés depuis le début de l’épidémie, leur rendant ainsi un hommage émouvant.

Luigi Giussani, du diocèse de Milan ; Umberto Tombini, du diocèse de Bergame ; Giorgio Bocchi, du diocèse de Parme. Le plus jeune avait 55 ans, le plus âgé 104 ans. « Ils tombent malades et meurent comme les autres, avec les autres. […] Les prêtres italiens ont toujours été au milieu des gens, en mission, d’abord en raison de la nature populaire de notre clergé. On les retrouve donc inévitablement sur la liste des victimes de cette effrayante épidémie », note le quotidien italien. Dans certains diocèses, en particulier dans le nord du pays, les chiffres sont impressionnants. Certains avaient été missionnaires dans des régions lointaines, d’autres s’étaient occupés des toxicomanes, des réfugiés, des jeunes. Ils ont vécu leur vie jusqu’au bout.