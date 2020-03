Cathoflix, la série qu’il vous faut pour ne pas trop bader pendant le confinement

Chacun essaie d’imaginer comment il va occuper son temps de confinement. Certains tâcheront de jongler avec le plus de brio possible entre travail et enfants tandis que d’autres s’initieront à une nouvelle langue ou élaboreront des projets de cuisine. Pour éviter l’écueil qui consisterait à regarder des séries Netflix à qui mieux mieux, les jeunes d’Emmanuel Campus et de l’aumônerie étudiante d’Aix-en-Provence ont imaginé ensemble une série inédite, tournée au fil des jours : Cathoflix.

Chaque jour, une vidéo d’environ 5 minutes est diffusée à 10h sur Emmanuel play. Avec un format court et un ton délibérément humoristique, cette série offre quotidiennement un petit topo et un défi à relever afin de vivre le Carême autrement. Le thème du premier épisode ? Jésus te rejoint dans ton confinement. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est de circonstance.