Louer tout en restant confiné, c’est possible

En période de confinement, difficile de se retrouver physiquement pour prier. Mais de nombreuses initiatives existent et il est possible de dire le chapelet , de suivre les messes rediffusées et également de se joindre à des soirées de louange en live. C’est ce que propose la communauté Shalom de Paris. Mercredi 18 mars, elle invitait à rester « confinés et prudents, certes, mais confiants et priants, toujours », et donnait rendez-vous pour un temps de prière et de grâce en direct sur Facebook Shalom Paris

Une initiative qui n’est pas isolée. Mathieu Rohrbach, responsable d’une équipe musicale dans le diocèse de Strasbourg, propose une louange matinale du lundi au vendredi de 7h30 à 8h00 jusqu’au 9 avril, depuis une page Facebook dédiée. Samuel Olivier, musicien évangélique qui a participé à la fondation du collectif Cieux Ouverts, propose lui aussi des temps de louange en direct via ses pages Facebook et Instagram. Et c’est sans compter tous les groupes de prière qui utilisent Skype, WhatsApp ou Webex pour prier, méditer et louer ensemble. Des initiatives qui en inspireront probablement d’autres.