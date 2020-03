Prier saint Joseph avec une bougie allumée et un tissu blanc

À toi, ô bienheureux Joseph, saisi par la tribulation, nous avons recours et invoquons avec confiance ton patronage, ainsi que celui de ta très Sainte Épouse.

Alors que le confinement mis en place bouleverse le quotidien de nombreuses familles, se tourner vers saint Joseph , gardien de la Sainte Famille, peut apporter un soutien certain. À l’occasion de sa fête, le 19 mars, l’Église d’Italie invite chaque fidèle et chaque communauté religieuse à allumer une bougie et mettre un petit tissu blanc à se fenêtre, au soir du 19 mars. Un geste qui s’accompagnera d’une prière autour des Mystères lumineux du Rosaire. Le site de la conférence épiscopale italienne invite à prier selon les mots de Léon XIII :

En cette période d’épreuve, l’invitation de l’Église italienne, qui s’adresse aussi aux Français, est aussi une manière de se soutenir spirituellement et de donner à la communauté une autre dimension.