Et si vous profitiez du confinement pour… visiter un musée ?

L’épidémie de Covid-19 et le confinement décrété par le gouvernement bouleverse le quotidien de chacun. Mais plutôt que de passer ses journées devant Netflix ou à broyer du noir, pourquoi ne pas profiter de ce temps pour faire le plein de culture ? Google Arts & Culture s’est associé à plus de 500 musées et galeries du monde pour proposer à tous des visites virtuelles gratuites des collections permanentes et expositions temporaires des sites culturels les plus célèbres au monde.

Grâce à la technologie 360°, vous pouvez désormais pousser les portes de célèbres musées européens comme les Offices à Florence, le musée d’Orsay à Paris ou encore la National Gallery of Art de Washington. D’autres musées et sites, notamment Paris Musées, qui regroupe 14 musées de la capitale, ont mis récemment à disposition, gratuite et sans restriction, des reproductions numériques de leur collections. Voici cinq musées à couper le souffle dont les œuvres pourraient bien vous absorber jusqu’à la fin du confinement…

Les Musées du Vatican

Sept visites virtuelles sont disponibles depuis 16 mars sur le site des musées du Vatican abritant l’une des plus grandes collections d’art rassemblées au fil des siècles par les papes. Ces visites concernent la Chapelle Sixtine, le Musée Pio Clementino, le Musée Chiaramonti, le Braccio Nuovo, les Chambres de Raphaël, la Chapelle Nicoline ainsi que la salle des Clairs-Obscurs. À l’aide de flèches, le cyber-visiteur peut se déplacer dans chacune des pièces des Musées et admirer les détails fins des œuvres en haute définition.

Lire aussi : En images : des tapisseries de Raphaël subliment la chapelle Sixtine

The Morgan Library and Museum, New York

Située sur Madison Avenue cette bibliothèque de recherche devenue musée abrite une collection impressionnante de 350.000 pièces dont des manuscrits inestimables comme trois exemplaires de la Bible de Gutenberg, des partitions de Mozart et autres manuscrits historiques et littéraires de la Renaissance et du Moyen Âge.

Lire aussi : En images : les plus belles bibliothèques monastiques au monde

La Galerie des Offices, Florence

La galerie des Offices, Galleria degli Uffizi en italien, est un palais florentin abritant l’un des patrimoines artistiques les plus célèbres au monde. Ouvert au public depuis 1765, le musée des Offices déploie, sur 8.000 m2, la plus belle collection constituée d’œuvres réalisées par des artistes allant de Cimabue au Caravage, en passant par Giotto et Léonard de Vinci. Sont aussi hébergés certains des plus grands chefs-d’œuvre de la peinture, peints par Michel Ange, Raphaël, Mantegna, Titien, Parmigianino, Rembrandt, Giambattista Pittoni, Canaletto et Botticelli.

Le Musée de l’Ermitage, Saint-Pétersburg

Situé à Saint-Pétersbourg en Russie, le musée de l’Ermitage est l’un des trois plus grands musées d’art du monde aux côtés du Louvre et du Metropolitan Museum. Parmi les œuvres exposées, figurent des peintures de maîtres hollandais et français comme Rembrandt, Rubens, Henri Matisse et Paul Gauguin. On y trouve également deux peintures à l’huile de Léonard de Vinci. À découvrir entre autres la magnifique Sainte Famille de Rembrandt.

La National Gallery of Art, Washington

Situé à Washington, La National Gallery of Art est l’un des plus grands musées du monde. Il abrite notamment les plus grands maîtres de la Renaissance italienne. On peut y apprécier des chefs-d’œuvre de Vermeer, Rembrandt, Monet et van Gogh ainsi que la seule peinture de Léonard de Vinci sur le sol américain. À découvrir entre autres les magnifiques Madones de Raphaël.

À découvrir aussi en Images : les plus belles représentations de la Vierge