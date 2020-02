En images : des tapisseries de Raphaël subliment la chapelle Sixtine

À l’occasion du 500anniversaire de la mort de Raphaël, une exposition exceptionnelle a lieu en ce moment dans la Chapelle Sixtine jusqu’au 23 février. Les douze tapisseries représentant la vie de saint Pierre et saint Paul dessinées par Raphaël seront suspendues, à hauteur des yeux, sous le plafond peint des fresques de Michel-Ange, retrouvant ainsi la place qu’elles auraient dû toujours occuper.

Tissées entre les années 1515 et 1519 dans l’atelier bruxellois de Pieter Coecke van Aelst — à l’époque le principal centre de production de la tapisserie en Europe — ces douze tapisseries étaient originellement destinées à recouvrir les murs de la plus grande chapelle du Vatican lors des célébrations liturgiques solennelles. Mais depuis la seconde moitié du XXe siècle, elles ont rejoint les Musées du Vatican pour être précieusement conservées dans la Pinacothèque.

Pour marquer l’anniversaire de la mort de Raphaël (Rome, le 6 avril 1520), ces grands pans de tissus filés d’or, de soie et de laine ont regagné les parois des murs de la chapelle Sixtine pour une durée de sept jours. Si elles avaient déjà été exposées à deux reprises dans le passé — en 1983 et en 2010 —, ces tapisseries n’étaient alors visibles que le temps d’une journée. Cette exposition les rassemble donc de manière inédite sous le « Jugement dernier » de Michel-Ange. Nombreux seront ceux qui pourront ainsi admirer ces scènes tirées des Actes des Apôtres et (re)découvrir des passages de la vie des saints apôtres Pierre et Paul.