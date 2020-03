Un café Joyeux sur la plus belle avenue du monde

L’entrepreneuriat du XXIeme solidaire et responsable.

Quand handicap rime avec performance, compétence et bienveillance !

Inauguration du 5eme @cafejoyeux aux Champs Elysées en présence du @EmmanuelMacron et de Brigitte Macron. — Sophie Cluzel March 9, 2020

Présent à Rennes, Paris et Bordeaux, le café Joyeux ouvre ses portes au public ce mardi 10 mars dans un nouvel établissement parisien situé sur la très chic avenue des Champs-Élysées. À deux pas de l’Élysée, ce café-restaurant éphémère qui emploie dix-neuf serveurs porteurs de handicap restera ouvert au minimum six mois et accueillera le public sept jours sur sept. Il a été inauguré lundi par le chef de l’État et son épouse, qui étaient accompagnés de Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée du handicap.

Au café Joyeux, les plats sont préparés sur place par des équipes mêlant personnes valides et handicapées. Depuis 2017, ces coffee-shops emploient des personnes ayant un handicap mental ou cognitif afin de favoriser la rencontre et de leur permettre d’avoir une place au cœur de la société.