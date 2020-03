Le film « Hors Normes », oublié par les César… mais pas par les lycéens

Smokings, champagne, talons aiguille, paillettes et robes du soir… La 45cérémonie des Césars, qui s’est tenue le 28 février 2020, a été particulièrement commentée après le césar du meilleur réalisateur attribuée à Roman Polanski pour son film J’accuse . Mais en parallèle de cette grand-messe décriée, un autre classement, plus discret, a récompensé un autre long-métrage français. Il s’agit du film Hors Normes , réalisé par Éric Toledano et Olivier Nakache, qui a reçu le César des lycéens.

Attribué par un corps électoral de 2.000 élèves de terminale, ce prix, qui a été créé en 2019, sera remis le 11 mars prochain à la Sorbonne. Les films en lice étaient les mêmes que ceux des Césars de la salle Pleyel. Véritable succès au box-office, Hors Normes, qui a frôlé les deux millions d’entrées, met en scène le travail de deux éducateurs au service de personnes autistes. Un joli film que l’on se réjouit de voir salué.