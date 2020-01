Benjamin Lesieur, comédien autiste, en route pour un César ?

Le duo Olivier Nakache et Eric Toledano a encore conquis le public français, aprèset. Le film Hors Normes a frôlé les deux millions d’entrées. Une prouesse assez rare pour le cinéma français. Même Les Misérables de Ladj Ly, qui représentera la France aux Oscars, ne fait pas aussi bien. En tout, 36 comédiens et comédiennes, parmi les jeunes espoirs du cinéma français, ont été retenus pour le premier tour des sélections par les membres du comité Révélations de l’Académie des César. Celui-ci est composé cette année de l’actrice Marion Cotillard, du réalisateur Cédric Klapisch, du critique cinéma Thierry Chèze et de onze directeurs et directrices de casting.

Benjamin Lesieur se trouve donc en concurrence avec dix-sept autres comédiens dans la catégorie Meilleur espoir masculin. Dans Hors Normes, il endossait le rôle d’un autiste encouragé à se dépasser par Vincent Cassel, grâce à une relation quasi similaire à celle d’un père et son fils. Son interprétation poétique et spontanée a marqué nombre de spectateurs, et les a surtout fait beaucoup rire.

C’est au cours du dîner des révélations des César, le 13 janvier dernier, que Benjamin a été présenté aux célébrités du cinéma français. Face à Isabelle Huppert, Jacques Audiard, ou encore Cédric Klapisch, ses deux mentors lui rendent hommage au micro. « Je vous souhaite à tous de croiser la route de Benjamin Lesieur », déclare Olivier Nakache, « parce qu’on n’est pas pareil avant et après », a rapporté Le Parisien.

Eric Toledano, lui, met en avant son mérite professionnel : « Benjamin est un acteur qui a beaucoup de cordes à son arc. Personne d’autre que lui n’aurait pu jouer son personnage. » Le vote pour la sélection des finalistes aura lieu le 29 janvier, par les 4.700 membres de l’Académie des César. Et enfin, la 45e cérémonie des César choisira ses nouveaux espoirs masculin et féminin le 20 février 2020 à la salle Pleyel. Le jeune homme de 29 ans succèdera-t-il à Dylan Robert (Shéhérazade), révélation masculine de 2019 ?