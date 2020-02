Une délégation de L’Arche reçue par le pape François fin mai

C’est un soutien de taille. Alors que les révélations sur Jean Vanier , fondateur de L’Arche, ont provoqué une véritable onde de choc , le pape François a été un véritable soutien pour les actuels responsables de l’association qui ont commandé l’enquête . Fin janvier, une petite délégation de la communauté s’est rendue à Rome pour en référer au pape François, a expliqué Stephan Posner, responsable international de L’Arche à radio Vatican

Lors de leur échange, le souverain pontife leur a demandé ce qu’il pouvait faire pour eux. « Nous lui avons demandé s’il serait prêt à recevoir une délégation de nos membres dans quelques mois », explique-t-il. Le pape François leur a répondu par l’affirmative en leur demandant quand et combien de personnes. « On lui a alors dit une centaine de personnes et que ce serait bien aux alentours des mois de mai-juin », indique Stephan Posner. Le lendemain, ils ont eu la confirmation d’une audience avec le Saint-Père « à la fin de mois de mai ».