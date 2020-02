De la culture en rayons aux portes de Paris

Chateaubriand, Emile Zola, Christian Bobin, Elena Ferrante… Ils sont tous là, présents sur les rayonnages, et ne demandent qu’à parler à celui qui osera lire leurs pages. En attendant, ils attendent patiemment aux portes de Paris dans les entrepôts de RecycLivre , numéro un de la vente en ligne de livres d’occasion, a installé ses entrepôts. Alternative solidaire et écologie à Amazon, l’entreprise fondée en 2008 a collecté plus de 10 millions de livres depuis sa création. En parallèle, 10% de ses revenus nets générés par la vente des livres d’occasion sont reversés à différentes associations et programmes d’action de lutte contre l’illettrisme