Augustin et Irène, 25 ans de fidélité malgré le handicap

Ils étaient jeunes, amoureux, mariés, et envisageaient de fonder une grande famille. C’est pourtant un tout autre destin qu’a eu ce couple slovène. Moins de deux ans après leur mariage, Augustin et Irène ont vu leur vie basculer. Suite à un terrible accident de voiture, Irène se retrouve paralysée à vie du jour au lendemain. Brusquement, elle ne peut plus marcher, manger seule, ni même voir correctement. Près de 25 ans plus tard, Augustin témoigne à Aleteia : « Je n’ai jamais pensé à changer de vie. Irène a besoin de moi ». Il a dans un premier temps quitté son emploi pour se battre à ses côtés. Surtout, il a accepté cette nouvelle vie telle qu’elle est, sans amertume. Il y a quelques années, Augustin a créé l’institut Justice en Slovénie, pour aider les personnes dans la même situation que sa femme. « J’ai la chance d’aider ma femme à garder sa dignité. J’aimerais que cela soit le cas de tout le monde », témoigne-t-il.

