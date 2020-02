« J’y crois encore », le film sur le couple qui vous fera vibrer au printemps

Traditionnellement associée aux amoureux, la Saint-Valentin est l’occasion pour de nombreux couples de partager un moment de qualité et de s’offrir un temps pour faire fructifier leur amour. À cette occasion, la société de distribution SAJE diffuse la bande-annonce en français du film J’y crois encore, qui fera son entrée dans les salles de cinéma le 6 mai 2020.

Ce long-métrage raconte l’histoire vraie de Jeremy Camp, un musicien américain vedette de la musique chrétienne, et de Melissa Lynn, sa fiancée, atteinte d’un cancer incurable. Malgré l’annonce de la maladie, l’avenir incertain et leur jeune âge, ils choisissent de se marier et d’unir leurs forces contre l’adversité, envers et contre tout, donnant un magnifique témoignage de foi en Dieu et de force dans l’épreuve. Un film sur l’amour et sur la vie dans lequel K.J. Apa – vedette de la série Riverdale – et Britt Robertson prêtent leurs traits à ce couple édifiant.