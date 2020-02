À quoi ressembleront les cinq dernières minutes du Grand oral du bac ?

« L’oral, c’est important. S’exprimer, argumenter, avoir confiance en soi, être capable d’écouter pour pouvoir échanger, ce sont des qualités dont on a besoin dans la vie, la vie personnelle comme la vie professionnelle », affirme Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation Nationale, à une élève de première qui l’interrogeait sur le déroulé du Grand oral. Voilà pourquoi la nouvelle épreuve du baccalauréat permettra d’évaluer « à la fois les connaissances de l’élève dans les deux enseignements de spécialités, et son aisance orale sur la base de son parcours ».

Avec les épreuves anticipées de français passées en première, les épreuves écrites de philosophie ainsi que des deux spécialités de l’élève, le « Grand O » comptera pour 60% de la note du bac. Noté sur vingt points, il bénéficiera d’un coefficient 10 en voie générale et 14 en voie technologique. Mais la nouveauté, ce sont surtout les cinq dernières minutes, consacrées à un échange avec le jury, composé de deux professeurs de disciplines différentes, sur le projet de poursuite d’études de l’élève. Une manière de l’amener à réfléchir sur ce qu’il retient de sa scolarité et à se projeter dans l’avenir.

Le déroulement

Vingt minutes de préparation, vingt minutes de passage. C’est ainsi que se déroulera le « Grand O ». Durant les vingt minutes de passage, cinq minutes seront consacrées à un exposé argumenté, relatif à une question préparée pendant l’année et portant sur les spécialités de l’élève. Cet exposé se fera debout, pour apprendre à maîtriser sa posture, à l’aide d’éventuels supports (carte, graphique, schéma, …) mais sans notes. Suivront dix minutes de discussion avec le jury pour amener l’élève à approfondir sa pensée et mettre en valeur ses connaissances liées au programme de ses spécialités. Enfin, les cinq dernières minutes consisteront en un échange pour expliquer en quoi la question choisie par l’élève est utile pour son projet de poursuite d’études, voire pour son projet professionnel. Il sera invité à parler des rencontres, des stages, des engagements qui lui auront permis de discerner son orientation. Le jury évaluera ici, non pas la qualité ou l’avancée de son projet, mais sa manière de s’exprimer et ses motivations. Des compétences, qui, selon le Ministre, commencent à s’acquérir dès le primaire.