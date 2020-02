Une courte prière pour freiner la propagation du nouveau coronavirus

Notre Père, nous demandons avec confianceque le coronavirus de Wuhan ne fasse plus de malet que l’épidémie soit maîtrisée rapidement,que vous rendiez la santé aux personnes touchéeset la paix aux endroits où elle s’est propagée.

Accueillez les personnes décédées de cette maladie,

réconfortez leurs familles.

Aidez et protégez le personnel de santé qui la combat,

et inspirez et bénissez ceux qui travaillent pour la contrôler.

Seigneur Jésus, docteur de nos âmes et de nos corps,

nous nous sentons impuissants

dans cette situation d’urgence sanitaire internationale

mais nous avons confiance en vous, donnez-nous votre paix et votre santé.

Ô Marie, protégez-nous, continuez de prendre soin de nous

et de nous conduire avec votre amour vers votre fils Jésus.

Amen.