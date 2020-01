Le cardinal Barbarin va remettre une nouvelle fois sa démission

« Je vais de nouveau remettre ma charge d’archevêque de Lyon entre les mains du pape François », a annoncé ce jeudi 30 janvier en fin de journée le cardinal Philippe Barbarin au cours d’une conférence de presse qui a duré moins de deux minutes. Une annonce qui fait suite à celle, ce même jour, de sa relaxe en appel du chef de « non-dénonciation d’abus sexuels commis sur mineurs » pour lequel il avait été condamné en première instance à six mois de prison le 7 mars 2019.

« Avec sérénité ce midi j’ai pris acte de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui a déclaré que je ne suis pas coupable de ce dont on m’accusait », a précisé l’archevêque. « Cette décision permet de tourner une page et pour l’Église de Lyon c’est l’occasion d’ouvrir un nouveau chapitre. Il y a presque un an, en mars 2019, le cardinal Barbarin avait déjà annoncé qu’il allait remettre sa démission au Pape. Une démission que le souverain pontife avait refusé tout en acceptant qu’il se mette en retrait de son diocèse le temps de la procédure judiciaire. Il avait alors été remplacé par Mgr Michel Dubost, 77 ans, désigné administrateur apostolique du diocèse de Lyon.

L’archevêque de Lyon a conclu son intervention en réaffirmant que « ses pensées vont aujourd’hui, toujours, vers les victimes ». « Priez pour moi, pour le diocèse de Lyon que j’aime tant, pour chacun des habitants de cette région, et comme le demande le Seigneur, pour que tous soient un ».