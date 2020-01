1 Des profondeurs de nos coeurs, Cardinal Sarah, Fayard, janvier 2020

Fayard

Résumé : Les deux hommes d’Église s’expriment sur les sujets difficiles que sont l’avenir des prêtres, la juste définition du sacerdoce catholique et le respect du célibat. Au fil des pages, les deux auteurs se répondent et se complètent en livrant une démonstration ouvrant le débat. Retrouvez-le en librairie.

2 Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire : être missionnaire aujourd'hui dans le monde, Pape François, Bayard, janvier 2020

Bayard

Résumé : Un texte illustré d’anecdotes personnelles dans lequel le pape François explique la vocation des chrétiens à propager la parole de l’Évangile. Retrouvez-le en librairie.

3 DÉCOUVRIR LA NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN, AELF, MAME, NOVEMBRE 2019

Résumé : Nouvelle traduction du texte de l’ordinaire de la messe, avec une explication des différents changements. Retrouvez-le en librairie.

4 À NOTRE-DAME : UNE COMMUNION UNIVERSELLE, PAR FRANÇOIS CHENG, SALVATOR, NOVEMBRE 2019

© Salvator

Résumé : Un recueil réunissant l’intervention de F. Cheng à l’émission télévisée La grande librairie du 17 avril 2019 sur l’incendie de Notre-Dame de Paris, des extraits de courriers envoyés par les téléspectateurs à l’écrivain ainsi qu’un texte ultérieur de ce dernier prolongeant sa réflexion. Retrouvez-le en librairie.

5 ETRE CATHOLIQUE OU NAZI : LETTRES D'UN OBJECTEUR DE CONSCIENCE, PAR FRANZ JÄGERSTÄTTER, BAYARD, DÉCEMBRE 2019

Bayard

Résumé : Trois documents rédigés par l’objecteur de conscience autrichien, exécuté en 1943 pour son opposition au IIIe Reich. Dans le premier, il présente ses réflexions sur sa foi catholique radicalement opposée à l’idéologie nazie. Le deuxième rassemble des notes sur son opposition au nazisme. Le troisième est une lettre adressée à son épouse Franziska quelques heures avant sa mort. Retrouvez-le en librairie.

6 SE REMETTRE À VIVRE POUR DIEU, PAR BENOÎT XVI, PRESSES DE LA RENAISSANCE, DÉCEMBRE 2019

Résumé : L’ancien pape analyse les causes de la pédophilie dans l’Église avec, en annexe, d’autres textes concernant notamment la liturgie. L’introduction, rédigée par un spécialiste du Vatican et des religions, situe la portée de l’intervention de Benoît XVI, la nature et les éléments du débat sur la pédophilie. Retrouvez-le en librairie.

7 L'Homme Desincarne ; Du Corps Charnel Au Corps Fabrique, par Sylviane Agacinski, Gallimard, juin 2019

Résumé : À la veille du débat parlementaire sur le projet de loi révisant la loi de bioéthique et la législation encadrant la PMA, la philosophe alerte sur les dangers de vouloir s’affranchir de la chair, de la mort et de la génération sexuée pour produire, par le biais de la puissance scientifique et technique, une descendance de laboratoire. Retrouvez-le en librairie.

8 D'un amour brûlant, par Michel-Marie Zanotti-Sorkine, Artège, octobre 2019

Résumé : L’auteur donne la parole au Christ qui relate son histoire et livre ses pensées sur la société. Retrouvez-le en librairie.

9 Éclats de vie, Blanche Streb, Editions Emmanuel, octobre 2019

Éditions de l'Emmanuel

Résumé : Ce témoignage remarquable est le récit d’un long et douloureux chemin pour l’auteur qui, suite à une erreur médicale, va vivre deux grossesses sous haute tension. D’une justesse incroyable, sans pathos, tout en émotion contenue, Blanche Streb raconte l’épreuve et la révolte, la douleur et l’abandon pour donner la vie. Un livre qui force le respect et qui honore la vie dans tous ses états. Retrouvez-le en librairie.

10 Marie et la France : un lien extraordinaire à redécouvrir, Association Marie de Nazareth, juillet 2019

MDN productions

Résumé : À l’occasion du cinq centième anniversaire de la Vierge Marie et de l’Enfant Jésus à Cotignac, cet ouvrage livre un panorama des événements historiques français en lien avec la Vierge. Retrouvez-le en librairie.