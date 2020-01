« Des profondeurs de nos cœurs » : ce qu’a dit le secrétaire particulier de Benoît XVI

Qui est réellement derrière le livre sur le célibat sacerdotal « Des profondeurs de nos cœurs » à paraître ce mercredi 15 janvier ? Annoncé jusqu’à présent comme co-écrit par le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements et Benoît XVI, l’ouvrage ne cesse de faire débat, surtout quant à la participation réelle du pape émérite.

Préfet de la Maison pontificale et secrétaire particulier du pape émérite, Mgr Georg Gänswein a déclaré aux agences de presse KNA et Ansa que, « sur l’indication du pape émérite », il a « demandé au cardinal Robert Sarah de contacter les éditeurs du livre en les priant de retirer le nom de Benoît XVI comme co-auteur du livre, et de retirer aussi sa signature de l’introduction et des conclusions ».

« Le Pape émérite savait en effet que le cardinal était en train de préparer un livre, et il lui avait envoyé un bref texte sur le sacerdoce en l’autorisant à en faire l’usage qu’il voulait. Mais il n’avait approuvé aucun projet pour un livre à double signature, ni n’avait vu et autorisé la couverture. Il s’agit d’un malentendu, sans mettre en doute la bonne foi du cardinal Sarah », a précisé le préfet de la Maison pontificale. Plus tôt dans la journée, le cardinal Sarah avait nié que Benoît XVI n’était pas au courant que certains de ses textes sur le célibat des prêtres seraient utilisés pour ce livre.