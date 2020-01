Considérant les polémiques qu’a provoqué la parution de l’ouvrage Des profondeurs de nos cœurs, il est décidé que l’auteur du livre sera pour les publications à venir : Card Sarah, avec la contribution de Benoît XVI. En revanche, le texte complet demeure absolument inchangé. +RS — Cardinal R. Sarah (@Card_R_Sarah) January 14, 2020

Finalement le nom de Benoît XVI n’apparaîtra pas en tant que coauteur de l’ouvrage « Des profondeurs de nos cœur ». « Considérant les polémiques », le cardinal guinéen a publié sur Twitter mardi à la mi-journée un court message de sa main pour préciser que l' »auteur du livre sera pour les publications à venir : Cardinal Sarah, avec la contribution de Benoît XVI ». Le nom du pape émérite est donc retiré de la couverture de l’ouvrage, même si le haut prélat a pris soin de souligner que le texte demeurait « absolument inchangé ».

Dans la soirée du 13 janvier 2020, des journalistes espagnols, citant une « source très proche » de Benoît XVI, avaient mis en doute la collaboration réelle du cardinal Robert Sarah et de Benoît XVI, avançant notamment que le préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements avait délibérément caché ses véritables motivations, à savoir la rédaction du livre Des profondeurs de nos cœurs à « quatre main ». Le cardinal guinéen, avait répondu en deux temps à ces assertions.

D’abord en publiant trois lettres échangées entre lui et le pape émérite comme « premières preuves » de leur « proche collaboration ». On peut notamment lire que le 20 septembre 2019 Benoît XVI confie à son interlocuteur qu’il avait « déjà, avant votre lettre, commencé à écrire quelques réflexions sur le sacerdoce, mais en écrivant j’ai senti toujours un peu plus que mes forces ne me permettaient plus la rédaction d’un texte théologique. Puis est arrivée la lettre avec la demande inattendue d’un texte justement sur le sacerdoce avec une attention particulière sur le célibat. Ainsi j’ai repris mon travail et je vous transmettrai le texte ». « De tout mon cœur je souhaite dire merci pour le texte joint à ma contribution et pour toute l’élaboration que vous avez faite, poursuit le pape émérite le 25 novembre, de mon côté le texte peut être publié dans la forme prévue par vous-même ».

Des attaques semblent insinuer un mensonge de ma part. Ces diffamations sont d’une gravité exceptionnelle. Je donne dès ce soir les premières preuves de ma proche collaboration avec Benoît XVI pour écrire ce texte en faveur du célibat. Je m’exprimerai demain si nécessaire. +RS pic.twitter.com/L8Q6NmkXKE — Cardinal R. Sarah (@Card_R_Sarah) January 13, 2020

Un communiqué plus officiel est arrivé ensuite dans la matinée. « La polémique qui vise depuis plusieurs heures à me salir en insinuant que Benoît XVI n’était pas informé du livre Des profondeurs de nos cœurs, y estime le préfet de la Congrégation du culte divin, est profondément abjecte. Je pardonne sincèrement à tous ceux qui me calomnient ou qui veulent m’opposer au pape François. Mon attachement à Benoît XVI reste intact et mon obéissance au pape François absolue ». Dans ce texte, il détaille sa démarche, assurant avoir proposé au pape émérite dès le 12 octobre la rédaction d’un livre intégrant leurs textes respectifs et avoir avec lui échangé en connaissance de cause jusqu’à sa publication. Pendant le synode sur l’Amazonie, recevant une longue contribution du pape Benoît XVI sur le célibat sacerdotal, le cardinal Sarah affirme alors avoir « considéré qu’il ne serait pas possible de le proposer à un journal […] J’ai donc immédiatement proposé au pape émérite la parution d’un livre […] intégrant son texte au mien » détaille-t-il.

Le 19 novembre, toujours selon le communiqué du cardinal Sarah, le pape émérite aurait reçu un manuscrit complet « comme nous l’avions décidé d’un commun accord » avec « la couverture, une introduction et une conclusion communes, le texte de Benoit XVI et mon propre texte ». Une semaine après le pape émérite aurait exprimé « sa grande satisfaction » et assuré le cardinal que « pour [sa] part », il était « d’accord pour que le texte soit publié dans la forme que vous avez prévue. »

Le 3 décembre, poursuit le haut prélat, « je me suis rendu au monastère Mater Ecclesiae pour remercier le pape émérite […] je lui ai expliqué que notre livre serait imprimé pendant les vacances de Noël, qu’il paraîtrait le 15 janvier ». « J’affirme solennellement que Benoît XVI savait que notre projet prendrait la forme d’un livre », avait encore écrit sur son compte Twitter le cardinal dans la matinée du 14 janvier, peu avant son communiqué.