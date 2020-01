« Je suis un vieil homme à la fin de ma vie », Benoît XVI se confie à des médias allemands

Glückwunsch an @TForchheimer, der das geschafft hat: Ein Nachmittag mit dem emeritierten Papst. Mir hat er berichtet, wie das wann ablief https://t.co/ammnN0mMyW (Foto: BR/Zannelli) #KorrTweet pic.twitter.com/CnHtUL8tCX — Lars Wienand (@LarsWienand) January 6, 2020

« Toujours connecté à la Bavière »

« Je suis un pèlerin sur la dernière étape de mon voyage » : lundi 6 janvier, à l’occasion de la fête de l’Épiphanie, la chaîne de télévision bavaroise Bayerischer Rundfunk a diffusé un document de trente minutes, dans lequel Benoît XVI offre un aperçu rare de sa vie quotidienne. D’une voix très faible et fragile, le pape émérite de 93 ans s’est lui-même décrit comme « un vieil homme à la fin de sa vie ». Il est toujours accompagné de l’archevêque allemand Georg Gänswein, qui était déjà son secrétaire particulier sur le trône de saint Pierre. Ce dernier a décrit Benoît XVI comme ayant « un esprit clair, mais qui a beaucoup perdu de sa force physique ». D’importantes douleurs aux genoux l’obligent à se déplacer en déambulateur. Mais cela ne l’empêche pas de respecter des horaires très stricts. La messe est célébrée tous les matins à 7h30 dans la chapelle du monastère, en présence de Mgr Gänswein et des religieuses qui dirigent la maison depuis sept ans. Depuis peu, Benoît XVI n’est malheureusement plus en mesure de prêcher : « Autrefois, ma voix portait fort, mais maintenant cela ne marche plus », regrette-t-il.

Le reste de la journée, Benoît XVI passe beaucoup de temps dans son bureau rempli de livres. S’il est à Rome depuis plus de 35 ans, Benoît XVI reste très attaché à son pays : « Je suis toujours connecté à la Bavière dans l’âme et je recommande notre pays au Seigneur tous les soirs », confie-t-il. À défaut de pouvoir voyager, il continue de recevoir de nombreux amis, en particulier ceux venant d’Allemagne. Chaque jour, Benoît XVI apprécie son temps de récitation du chapelet au cours de sa promenade dans les jardins du Vatican. Mgr Gänswein, qui est aussi son confident, n’est jamais bien loin. À la question : « avez-vous déjà regretté votre renonciation ? », c’est d’ailleurs lui qui répond à sa place. « Non. La renonciation a été une longue prière et une décision qu’il n’a jamais regrettée. Il est complètement en paix avec lui-même. »

