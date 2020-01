En Chine, la loi demande aux églises de promouvoir le socialisme

« Éduquer le personnel »

L’étau se resserre autour des communautés religieuses en Chine. Selon un communiqué diffusé par l’agence Xinhua, repris et développé par Asia News , le gouvernement chinois renforce son contrôle sur les groupes religieux et publie une nouvelle série de réglementations qui entrera en vigueur le 1février 2020. Composée de six chapitres et de 41 articles, elle vient compléter le dernier « Règlement sur les affaires religieuses » qui avait été révisé et mis en œuvre le 1février 2018, et porte sur l’organisation, les fonctions, la supervision et la gestion des groupes religieux.

Ce règlement dit que les activités, rassemblements et programmes des communautés religieuses doivent être approuvés par le bureau des affaires religieuses. « Outre le contrôle généralisé de toutes les activités communautaires, les nouvelles mesures exigent que le personnel religieux soutienne, promeuve et mette en œuvre une soumission totale au Parti communiste chinois parmi tous les membres de leurs communautés », explique Asia News. L’article 17 stipule ainsi que « les organisations religieuses doivent diffuser les principes et politiques du Parti communiste chinois », mais aussi « éduquer le personnel religieux et les citoyens religieux à soutenir la direction du parti communiste chinois » en « suivant la voie du socialisme ».

Ce n’est malheureusement que la suite évidente de la politique de sinisation mise en place par Xi Jinping. Lors d’une réunion qui s’est tenue le 6 novembre 2019, les autorités chinoises ont demandé aux responsables religieux de veiller à la conformité des textes de référence avec les « exigences de la nouvelle époque ». Quelques semaines plus tard, le 30 décembre 2019, le pasteur protestant Wang Yi a été condamné à neuf ans de prison pour « incitation à la subversion ». Comme l’expliquait l’historien Yves Chiron à Aleteia au cours d’un entretien, « le régime communiste veut que les religions servent les objectifs du Parti communiste ».

