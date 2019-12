Quel est ce film qui passe en boucle aux États-Unis au moment de Noël ?

Un véritable conte de Noël

Il y a des films qui dépassent les générations. C’est le cas du magnifique long-métrage de Franck Capra La vie est belle (It’s a Wonderful Life), iconique de l’autre côté de l’Atlantique, que différentes chaînes de télévision américaines, dont la NBC, passent et repassent durant la période de Noël. Il s’agit là-bas d’une véritable tradition. Difficile de ne pas retenir une larmichette devant ce chef-d’œuvre en noir et blanc, véritable hymne à l’amour et à la famille, aussi légendaire aux États-Unis que le sont La grande vadrouille ou Les Tontons flingueurs ( (dans un autre genre) en France.

Dans ce long-métrage de 1946 dont l’action se situe la veille de Noël, James Stewart et Donna Reed incarnent George et Madeleine, les parents aimants et unis de quatre enfants. Menacé de banqueroute à la suite d’une maladresse commise par l’oncle Billy, George est prêt à se jeter dans une rivière mais il est sauvé par l’arrivée de Clarence, un ange de seconde classe qui lui montre quelle serait la vie des autres sans lui : son frère serait mort, sa mère maussade et amère, son oncle aurait perdu la tête. George réalise alors qu’il est loin d’être un raté, que sa vie est immensément riche et combien il est aimé. Cette ode au don de soi et à la vie apparaît comme un véritable conte de Noël qu’il est bon de revoir durant ces jours qui mettent la famille à l’honneur.

