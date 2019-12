Mgr Aupetit célèbre la messe de minuit sur la piste du cirque Gruss

La Vierge du Pilier sous le chapiteau

Cette année, l’archevêque de Paris Monseigneur Michel Aupetit a célébré la messe de Noël sur la piste du cirque Alexis Gruss, dans le XVIarrondissement de Paris, en présence de 2.500 fidèles. Un lieu pas si insolite que cela, comme l’a déclaré l’archevêque, puisque « l’enfant Dieu est né dans une crèche ». Si la famille Gruss organise chaque année une messe sur sa piste le soir de Noël, pour cette quarantième édition, il avait été annoncé dès le mois de février dernier que ce serait l’archevêque qui la présiderait. Personne ne pouvait imaginer alors que celui-ci n’aurait de toutes les façons plus la possibilité de la célébrer à Notre-Dame !

Cette messe de Noël à la fois organisée et festive a revêtu un sens tout particulier pour les nombreux fidèles qui y ont assisté. Si nombreux, d’ailleurs, que le spectacle, la veillée puis la messe ont démarré avec près d’une heure de retard sur le programme annoncé, le temps que la foule puisse entrer et prendre place. Après le spectacle, la piste s’est transformée en lieu de prière à la fois respectueux et très beau, avec l’autel installé au centre, une grande croix blanche en surplomb et un éclairage aux bougies.

© P Deliss / GODONG Notre-Dame du Pilier, cathédrale Notre-Dame de Paris.

La maîtrise de Notre-Dame a entonné le « Minuit chrétien » et la famille Gruss a jonglé avec des flammes le temps de l’Alléluia. Tous les participants ont été marqué par cette messe symbolique et recueillie, comme le confie Sibylle, 58 ans, à Aleteia. « Je n’imaginais pas qu’il y aurait autant de monde, ni cette atmosphère si priante dans ce lieu original. Pendant la communion, j’ai rejoint des amis et je me suis retrouvée près de la statue de la Vierge devant laquelle nous avons chanté l’Ave Maria final. C’était magnifique ». Cette Vierge, c’est la Vierge du Pilier, celle qui a échappé aux flammes de Notre-Dame et qui a été amenée spécialement pour cette messe de Noël. De la cathédrale au chapiteau, un joli symbole pour un seul et unique message : Dieu est venu pour chacun, quel que soit son lieu et son origine.

