L’Ave Maria de Gounod, l’inoubliable prière de Jessye Norman

Voix « puissante », « somptueuse », « chatoyante », les adjectifs ne manquent pas depuis ces dernières heures pour évoquer l’une des sopranes les plus connues de la planète. Décédée ce lundi 30 septembre des suites de complications causées par une blessure à la colonne vertébrale, Jessye Norman laisse de nombreux admirateurs endeuillés.

Doté d’une voix exceptionnelle et puissante, la chanteuse a très vite réussi à conquérir les plus grandes scènes. Parmi ses plus belles prestations, beaucoup n’ont pas oublié ses émouvantes interprétations de l’Ave Maria, la plus belle des prières adressées à la Vierge Marie. La chanteuse aura ainsi enchanté de nombreuses scènes internationales en faisant résonner les douces mélodies de Franz Schubert et Charles Gounod. Ce dernier, fervent chrétien — qu’on appelait gentiment « l’abbé Gounod » tant sa foi était omniprésente dans son œuvre —, aurait certainement été très ému par la sensibilité de Jessye Norman. En 1992, elle interprète son Ave Maria à Notre-Dame de Paris accompagnée de l’orchestre de l’opéra de Lyon.

Si elle est davantage connue pour ses rôles à l’opéra — on pense à l’incroyable interprétation du rôle de Didon dans Didon et Enée de Purcell qui a arraché les larmes à de nombreux mélomanes — elle a aussi su se faire une place parmi les grands de ce monde en prêtant sa voix lors de grandes cérémonies officielles.