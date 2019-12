Messe de Minuit à la télévision : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour se rendre à la messe de Noël , qu’il s’agisse de la messe de Minuit le 24 décembre ou bien la messe du jour, du 25 décembre, la télévision peut être un moyen de prier et de communier, d’une certaine façon, avec le reste des fidèles.

Cette année, le pape François va la célébrer à 21h30 en la basilique Saint-Pierre de Rome, le mardi 24 décembre 2019. Le lendemain, 25 décembre, depuis la Loggia centrale de la basilique, il donnera à midi la bénédiction “Urbi et Orbi”, qui confère l’indulgence plénière, aux conditions habituelles prévues par l’Église, notamment de confession et de communion sacramentelles, y compris pour ceux qui suivent la bénédiction à la télévision, à la radio ou sur Internet. Les deux célébrations seront retransmises dans le monde entier à la télévision. Mais attention, comme son nom ne l’indique pas, la messe de minuit s’appelle en réalité la messe de la nuit et elle débutera à 21h30 au Vatican.

Regarder la messe de minuit en direct

En France, il faut zapper sur la chaîne KTO pour suivre la messe de minuit, diffusée en direct de Rome à partir de 21h30. Il est également possible de suivre la retransmission sur le site www.ktotv.com.

Regarder la messe de Noël à minuit

Pour regarder la messe de minuit, à minuit, il faut se tourner vers France 2 (00h00) ou TMC (23h55) qui diffuseront en différé la messe de la basilique Saint-Pierre de Rome. La messe proposée aux téléspectateurs est bien celle enregistrée deux heures et demi plus tôt au Vatican. À défaut de télévision, rendez-vous sur le site et les applications de france.tv, pour voir la messe sur France 2 ou MyTF1 pour la regarder sur TMC.

Regarder la bénédiction “Urbi et Orbi” le 25 décembre en direct de Rome :

Pour suivre le message « Urbi et orbi » du pape François depuis la basilique Saint-Pierre de Rome, le mercredi 25 décembre à 12h, il faut se tourner vers France 2 (12H00) ou vers la chaîne KTO (12H00).

