En images : les plus belles voûtes de France au pouvoir hypnotique

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Culminant, pour la plus haute, à 48 mètres de haut, les voûtes des églises demeurent un spectacle fascinant. Prouesses techniques autant qu’œuvres d’art, ces constructions architecturales, véritable manifeste de piété, rappellent que pour les bâtisseurs, notamment au Moyen Âge où fleurissent les grandes cathédrales gothiques, rien n’était trop beau ou trop grand pour manifester la gloire de Dieu.

Sobres ou richement décorées, en berceau ou en ogive, toutes ont en commun le pouvoir de laisser le fidèle hypnotisé par leur hauteur et leur beauté. Une beauté d’autant plus rehaussée quand celles-ci sont éclairées par la lumière traversant les vitraux. Pour découvrir notre sélection des plus belles voûtes de France, cliquez sur le diaporama.