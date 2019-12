Les dix conseils pour arriver en forme à Noël (et le rester)

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Vous le constatez chaque jour davantage, les jours raccourcissent, vous manquez cruellement de lumière et de soleil. L’arrivée du froid vous rend plus vulnérables. Ce premier trimestre est le plus long de l’année scolaire, il vous a fallu mettre en place de nouvelles habitudes pour vous adapter au rythme changeant de vos chères têtes blondes. Et vous voyez approcher à grands pas la fête de Noël : rassemblement des familles, échange de cadeaux et… de microbes.

Pour être en forme jusqu’à l’année prochaine et afin que Noël ne rime pas avec survie irrationnelle, suivez les astuces de deux professionnelles toulousaine et vauréenne (c’est ainsi qu’on nomme les habitants de Lavaur, dans le Tarn) : Florence de Le Rue, nutritionniste et Marie-Odile Sérès, naturopathe.

Les conseils pour arriver en forme à Noël :

