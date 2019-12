Quand Philippe Croizon nous invite à rire de bon cœur autour du handicap

« L’humour est un outil de résilience très puissant ! ». Voilà les mots qui accompagnent le tweet de Philippe Croizon, qui diffuse une vidéo burlesque à la Chaplin, mais version handicap. Si on a peu d’informations sur le contexte, on voit un homme amputé des jambes qui, facétieux, simule une chute pour affoler ceux qui l’entourent. Inquiets au début, ils finissent par s’esclaffer tous ensemble tandis que lui rigole de plus belle. Si la scène peut surprendre, elle invite tout simplement à oser rire du handicap, sans malice, joyeusement.

Le handicap, Philipe Croizon en sait quelque chose ! Âgé de 51 ans, cet ancien ouvrier a été amputé des bras et des jambes après avoir reçu une décharge de 20.000 volts accidentellement. Il a ensuite multiplié les exploits sportifs, traversant la Manche à la nage et participant au Paris-Dakar. En août dernier, il présentait son parcours de vie à Lourdes. L’humour l’a beaucoup aidé à surmonter l’épreuve de son accident, confie-t-il volontiers. « L’humour, j’en ai fait ma force ! », écrit-il dans son livre témoignage Pas de bras, pas de chocolat !.

