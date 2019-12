« L’amour ne passera jamais ». Un passage de la Bible dans lequel les jeunes fiancés se projettent et dont les vieux couples se nourrissent. Une lecture que nous entendons fréquemment aux messes de mariage. Une promesse exaltante. Et pourtant, avons-nous déjà eu le loisir de l’approfondir ? D’en savoir plus sur ce fabuleux trésor qui vient de Dieu ?

Pour réaliser ce précieux recueil de méditations inspiré de l’hymne à l’amour, Magnificat a rassemblé des réflexions majeures de grands auteurs chrétiens des premiers siècles à nos jours. Ainsi l’ouvrage convoque une centaine de saints, de papes, de prêtres, de laïcs qui, chacun à leur manière, apportent un éclairage sur chaque phrase du texte de saint Paul. Vous y trouverez saint Augustin, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, saint Jean-Marie Vianney, saint Jean Paul II, le pape François, Jean Vanier, Mère Teresa, Henri Caffarel, Guy Gilbert, Gustave Thibon et tant d’autres.

@Magnificat

Déposé dans une chambre, un salon ou dans le coin prière, ce livre est conçu comme un précieux coffret invitant le lecteur à puiser une phrase inspirante ou un texte à méditer, seul ou en couple. De manière ordonnée ou pas, d’une traite ou par bribes, L’Amour s’apprécie différemment selon le goût et le temps de chacun. Magnifiquement illustré par des peintures de Maurice Denis, cet ouvrage est un beau cadeau à offrir aux personnes qui vous sont chères. Un cadeau qui élève l’âme et qui fait grandir dans l’amour car on y découvre combien les engagements liés à l’amour chrétien donnent accès à la vie véritable.

« L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne passera jamais » (1 Co 13, 4-8).

@Magnificat

L’Amour, Éditions Magnificat, octobre 2019, 24,90 euros.

En partenariat avec

Lire aussi : Avent : enfin un livre bien conçu pour les enfants ?