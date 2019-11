Avent : enfin un livre bien conçu pour les enfants ?

C’est un ouvrage inédit que publie cette année Magnificat à quelques jours du début de l’Avent, un ouvrage qui promet de transmettre aux enfants le sens de l’attente de Noël de la plus belle des manières. Et cela n’a rien d’une sinécure à l’ère des vidéos à la demande, de la musique en streaming et de la consommation immédiate et instantanée. La frénésie des fêtes déjà mises en scène dans les vitrines n’aide pas les enfants à se mettre en présence de Dieu ni à apprécier ce qui est essentiel. Or, avant Noël, le temps de l’Avent constitue une invitation à vivre à nouveau la naissance du Christ et d’approfondir sa foi. Magnificat a déjà fait preuve de son savoir-faire en la matière grâce à son excellent Compagnon de l’Avent destiné aux adultes

Un cadeau porteur de sens et d’espérance

Pour aider vos enfants à grandir dans ce cheminement vers la naissance divine, Mon compagnon vers Noël, très beau livre de prières quotidiennes publié par les Éditions Magnificat, apparaît comme le livre idéal pour accompagner tous les enfants à partir de 7 ans dans cet itinéraire spirituel de l’Avent. Le choix d’une des lectures ou de l’Évangile du jour, remarquablement enrichis par la poésie et la douceur poétique des illustrations d’Éric Puybaret, les mène avec joie, profondeur et beauté, vers la grande nuit que tous attendent. Chaque jour, une explication offre à l’enfant de mieux comprendre la montée vers l’événement merveilleux de Noël.

Un rendez-vous centré sur la prière quotidienne

Mon compagnon vers Noël est aussi — ou surtout — un livre qui invite l’enfant à la prière. Seul ou avec ses parents ou ses grands-parents, il apprend ici que Dieu accueille toutes nos prières, et celles proposées dans le livre le sont dans un langage à la fois adapté et particulièrement juste, œuvre de Charlotte Grossetête, auteur de livres pour la jeunesse déjà reconnue.

La qualité graphique du livre facilite grandement la navigation de l’enfant qui s’orientera simplement pour trouver la bonne lecture de chaque journée : Ainsi conçu, Mon compagnon vers Noël est même prévu pour accompagner toute la fratrie pendant dix ans. Un guide précieux donc à garder et utiliser pour longtemps… au moins jusqu’en 2030 ! En effet, pour chaque dimanche de l’Avent, vous aurez le choix entre l’année liturgique A, B ou C, vous aurez ensuite une proposition unique pour les autres jours de la semaine.

Une navigation simple pour rythmer la journée

Chaque jour de l’Avent (dimanche compris) est identiquement rythmé avec quatre temps de prières centrés sur la Parole de Dieu et des textes (extraits de la messe du jour), dont la lecture, à haute voix, peut être répartie entre le parent et l’enfant. Une occasion idéale d’échanger, de méditer et de prier ensemble. Trouvaille originale : en bas de chaque page de droite, les trois mages indiquent à l’enfant quelle est la page du jour par année liturgique.

L’ouvrage s’apprécie également par sa qualité, à la hauteur de l’exigence et du savoir-faire des publications Magnificat. La couverture dorée au fer et le signet en satin nous donne déjà un avant goût de Noël. À ne pas manquer, pour que les rêves de ceux qui vous sont chers se remplissent de la douce présence de Jésus.

Mon compagnon vers Noël, Prières pour chaque jour de l’Avent, Éditions Magnificat, octobre 2019, 14,90 euros.

