À Metz, saint Nicolas rend hommage aux 800 ans de la cathédrale

Comme chaque année à la période de Noël, les Messins l’attendent avec impatience. Le fameux défilé de la Saint-Nicolas, avec sa parade de chars éclairés de décors impressionnants, va sillonner les rues de Metz le dimanche 8 décembre. Et c’est saint Nicolas lui-même qui sonnera le départ de ce traditionnel défilé en apparaissant au balcon de l’Opéra-Théâtre de Metz.

Neuf chars d’associations, dont celui du Secours catholique, sont attendus. Et cette année les bénévoles ont dû respecter un thème tout particulier pour la décoration : les 800 ans de la cathédrale de Metz. Car celle que l’on surnomme « la lanterne du Bon Dieu » — en raison des 6.500m

de vitraux qui recouvrent ses murs — va fêter en 2020 ses 800 ans. Un événement que la ville de Metz va célébrer en grande pompe pendant toute l’année jusqu’à l’automne prochain.

© Secours catholique de Metz Cette maquette de la cathédrale de Metz a été réalisée par les bénévoles du Secours catholique. Elle prendra place sur le char de l'association lors de la parade de Saint-Nicolas, le 8 décembre 2019.

Rémy, bénévole au Secours catholique de Metz a personnellement participé à la décoration du char de cette année. « Pour rendre hommage à la cathédrale, nous avons décidé avec l’équipe de bénévoles de réaliser une maquette en bois au 1/30 de l’édifice », confie-t-il à Aleteia. « Avec ses 2,80 mètres de haut et 4,50 mètres de long, elle permet à un homme de se tenir debout à l’intérieur ! », ajoute-t-il. Prenant place centre du char, elle défilera le long des rues de Metz entourée de personnes en situation de précarité accompagnées de leurs enfants déguisés.

Saint Nicolas, une figure populaire dans le Nord-Est de la France

Patron des écoliers et des marins, saint Nicolas est la figure sainte incontournable en Alsace et plus encore en Lorraine dont il est le saint patron depuis 1477. Si nous ne possédons pas beaucoup de renseignements sur sa vie, l’évêque de Myre (Anatolie) a toujours été réputé pour sa bonté envers les plus pauvres et les enfants. C’est d’ailleurs lui qui, chaque année, vérifie que les enfants ont été bien sages avant de leur distribuer friandises et cadeaux…

